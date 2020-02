Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gullydeckel auf Auto geworfen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Erst heute gegen 09:00 Uhr wurde entdeckt, dass Unbekannte in den vergangenen Tagen offensichtlich einen Gullydeckel in die Frontscheibe eines in Lachen-Speyerdorf abgestellten Ford Fiesta geworfen hatten. Hinweise auf den Täter ergeben sich weder aus der Abstellposition, noch aus persönlichen Beziehungen des Geschädigten, so dass Vandalismus als Tatmotiv in Betracht zu ziehen ist.

