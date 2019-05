Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Einfamilienhaus eingebrochen

53919 Weilerswist (ots)

Mittwochmorgen (08.45 Uhr) bemerkten Anwohner den Einbruch in ein Einfamilienhaus am Eispfad. Unbekannte hatten offensichtlich in der vergangenen Nacht die rückwärtige Kellertür des Hauses aufgebrochen und anschließend alle Räume durchsucht. Welche Beute die Diebe machten ist zurzeit noch unklar.

