POL-EU: Geldspielautomaten aufgebrochen - Fahndung nach Tatverdächtigen - Polizei Euskirchen bittet um Mithilfe

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Am Montag, 17.09.2018, zwischen 15.50 Uhr und 17.30 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte männliche Personen während der Öffnungszeiten einer Tankstelle in der Straße Monzenbend insgesamt drei baugleiche Geldspielautomaten auf.

Die Geldspielautomaten befanden sich im Spielraum der Tankstelle. Die Täter erbeuteten insgesamt Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Euro-Betrags und flüchteten mit einem schwarzen 1er BMW mit HB-Kennzeichen (Bremen).

Das Fahrzeug wurde augenscheinlich von einer Frau geführt, die während der Tat in dem unweit vom Tatort abgeparkten Pkw wartete.

Die Polizei Euskirchen fragt: Wer kann Angaben zur Identität der beiden männlichen Personen machen? Wo sind diese bereits aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen bitte telefonisch an 02251 / 799-731 oder 02251 / 799-0 sowie per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

