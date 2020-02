POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 11.02.2020 wurden im Stadtgebiet zwei Geschwindigkeitskontrollen und zwei Schulwegkontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten durchgeführt. Zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr wurde in der Spitalbachstraße und in der Landwehrstraße der Schulweg in Augenschein genommen. Zwei Autofahrer hatten ihr Kind nicht ordnungsgemäß gesichert, zwei Autofahrer hatten ihren Führerschein nicht dabei.

Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Villenstraße (30 km/h) überprüft. Hier fuhren vier Verkehrsteilnehmer zu schnell, ein Autofahrer war nicht angegurtet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 44 km/h. Zwischen 11:00 Uhr 12:00 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Sauterstraße (ebenfalls 30 km/h) eingerichtet. Hier kam es zu zwei Geschwindigkeitsübertretungen, der schnellste Autofahrer wurde mit 58 km/h gemessen. Ein Autofahrer war nicht angegurtet.

