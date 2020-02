Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Neue Telefonnummer für die Polizei Fallersleben

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 20.02.2020

Ab heute ist die Polizeistation Fallersleben unter der Rufnummer 05362-947410 zu erreichen. Im Zuge der niedersachsenweiten Systemumstellung auf Internet-Telefonie (Voice Over IP) werden alle Dienststellen der Polizeibehörden des Landes Niedersachsen neue Rufnummern erhalten. Dies betrifft zunächst die Polizeistationen im Bereich der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Bisher wurden die Dienststellen in Velpke, Büddenstedt, Jerxheim und Grasleben sowie Süpplingen im Landkreis Helmstedt umgestellt. Von der Rufnummernumstellung ist der Notruf 110 nicht betroffen. In Notfällen immer 110 wählen.

