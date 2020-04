Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vorgetäuschter sexueller Übergriff in Sindelfingen hatte Vorgeschichte

Ludwigsburg (ots)

Die 16-Jährige, die am 9. März einen sexuellen Übergriff durch zwei Unbekannte in einem Waldstück neben dem Weissacher Weg vorgetäuscht hatte, war zwei Tage zuvor tatsächlich Opfer eines Sexualdelikts. Dies haben die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Böblingen ergeben. Ein bereits einschlägig in Erscheinung getretener 21-jähriger Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach den Erkenntnissen der Kriminalpolizei war die 16-Jährige am 7. März von dem ihr bekannten 21-Jährigen zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Aus Angst vor dem Tatverdächtigen hatte sie sich in der Folge weder ihrer Familie noch der Polizei anvertraut und vermutlich unter dem Eindruck des Geschehens durch die Deliktsvortäuschung auf sich aufmerksam gemacht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart hat der Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen und ihn in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell