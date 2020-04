Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Mädchen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund provokanter Blicke und sich anschließender Beleidigungen, kam es am Montag gegen 19.40 Uhr im Bereich des Flugfelds in Böblingen, auf einem Spielplatz am Langen See zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen fünf Teenagerinnen. Mutmaßlich befanden sich eine 15-Jährige und ein noch unbekanntes Mädchen gemeinsam auf dem Spielplatz, während weitere drei Teenagerinnen im Alter von 14, 16 und 17 Jahren sich ebenfalls dort aufhielten. Die 15-Jährige habe die 16-Jährige schließlich provoziert. Es folgten Beleidigungen. Die Streitereien gipfelten in gegenseitigem an den Haaren ziehen, treten und schubsen. Die jeweiligen Freundinnen ergriffen im weiteren Verlauf Partei und unterstützten ihre Freundin wiederum. Schlussendlich konnten sie die beiden Kontrahentinnen aber voneinander trennen. Das 15 Jahre alte Mädchen alarmierte die Polizei. Derzeit wird wegen Körperverletzung gegen alle fünf Beteiligte ermittelt.

