Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Pleidelsheim; Fahrzeugschlüssel in Steinheim an der Murr sichergestellt; Verkehrsunfall in Ludwigsburg mit 15.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Pleidelsheim: Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Fiat, der zwischen Sonntag 19:00 Uhr und Montag 10:00 Uhr in der Stuifenstraße in Pleidelsheim abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte anschließend das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

Steinheim an der Murr-Höpfigheim: Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Am Montag gegen 17:00 Uhr war eine 21-jährige Peugeot-Lenkerin in Höpfigheim auf der Talstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hauptstraße hatte die junge Frau aufgrund der geltenden Vorfahrtsregelung zunächst angehalten. Aus Richtung Ortsmitte näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein 35 Jahre alter Motorrollerfahrer. Da der Mann an seinem Zweirad den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts eingeschaltet hatte, bog die Autofahrerin nach links in die Hauptstraße ein. Der 35-Jährige fuhr allerdings auf der Hauptstraße weiter geradeaus, woraufhin es im Kreuzungsbereich zwischen beiden Verkehrsteilnehmern zum Zusammenstoß kam. Der Rollerfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Auf rund 700 Euro wurde der Gesamtschaden geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten hinzugezogene Polizeibeamte fest, dass der 35-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, befanden sich die Beamten auf Streifenfahrt. Gegen 17:50 Uhr wurde der 35-jährige Motorrollerfahrer an der Kreuzung L 1138/Beihinger Straße erneut fahrend angetroffen. Aufgrund dessen muss er nun mit einer Anzeige wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Darüber hinaus stellten die Polizisten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Ludwigsburg-Ost: 48-Jähriger mutmaßlich unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss unterwegs

Vermutlich weil sich ein 48-Jähriger am Montag gegen 20:15 Uhr unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss ans Steuer eines Jeep Chrysler gesetzt hatte, verursachte er in der Max-Reger-Straße in Ludwigsburg-Ost einen Verkehrsunfall. Der Jeep-Fahrer war in Richtung Comburgstraße unterwegs, als er mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen auf einen weiteren BMW und der wiederum noch auf einen abgestellten Mazda geschoben. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Der Jeep und ein BMW waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, alarmierte umgehend die Polizei. Vor Ort konnte der 48-Jährige, der nach der Kollision angehalten hatte, angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 48-Jährige vermutlich durch Alkoholeinfluss sowie Medikamenteneinnahme beeinträchtigt war. An der Unfallörtlichkeit kümmerte sich zunächst ein Rettungsdienst um den Mann. Anschließend musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

