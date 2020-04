Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg: Kompletträder gestohlen; Vaihingen/Enz: Einbruch in Baucontainer

Ludwigsburg (ots)

Freiberg: Kompletträder gestohlen

Einen Satz Sommerkompletträder im Wert von etwa 4.500 Euro haben unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Samstag aus einer Tiefgarage in der Vogelsangstraße in Heutingsheim entwendet. Die Hankook-Reifen auf original Hyundai-Felgen waren dort in einem Stellplatz gelagert. Die Unbekannten hatten sich vermutlich dort Manipulation am Rolltor Zugang zur Tiefgarage verschafft.

Vier weitere Kompletträder wechselten zwischen Donnerstag und Samstag in einer Tiefgarage in der Bilfinger Straße in Geisingen unrechtmäßig den Besitzer. Dabei handelt es sich um Reifen der Marke "Falken" aus BBS-Felgen im Wert von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, entgegen.

Vaihingen/Enz: Einbruch in Baucontainer

Über das vergangene Wochenende machte sich ein unbekannter Täter an zwei Baucontainern an der Baustelle der Behelfsbrücke "Egelsee" an der B 10 zu schaffen. Während einer der Container dem Einbruchsversuch standhielt, brach der Unbekannte den zweiten Container auf und entwendete daraus Werkzeug und Maschinen sowie zwei Kartons mit Bauschaum und Silikon im Wert von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, bittet um Hinweise.

