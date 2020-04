Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Gartengrundstücke aufgebrochen; Asperg: Brennende Dachpappe verursacht große Rauchsäule

Gerlingen: Gartengrundstücke aufgebrochen

In Gerlingen in der Verlängerung der Gutenbergstraße wurden im dortigen Bereich zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 3:00 Uhr, vier Gartengrundstücke aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in einem Fall eine Lampe mitgenommen und eine Gartenliege beschädigt. Die Sachschäden konnten bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ditzingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07156 4352 0.

Asperg: Brennende Dachpappe verursacht große Rauchsäule

Nachdem ein 49-Jähriger das Dach einer Hütte in seinem Garten bei Asperg in der Nähe der Umgehungsstraße und Autobahnunterführung der Bundesautobahn 81 erneuert hatte, wollte er am Sonntag gegen 15:20 Uhr das alte Holz bestehend aus Sperrholzplatten und Dachpappe verbrennen. Offensichtlich hatte er nicht mit der starken Rauchentwicklung gerechnet, die durch den darin enthaltenen Teer entstand. Mehrere Anrufer verständigten daraufhin die Polizei und die Feuerwehr Asperg, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort kam. Die Feuerwehr löschte in der Folge das Feuer. Ein Sachschaden entstand nicht. Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer illegalen Müllbeseitigung aufgenommen.

