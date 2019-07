Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Erneuter Einbruch in Kiosk

Lingen (ots)

Nachdem es in der vergangenen Woche bereits zu einem Einbruch in den Bahnhofskiosk an der Bernd-Rosemeyer-Straße gekommen ist, sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch erneut in den Kiosk eingedrungen. Die Täter warfen auch bei dieser Tat eine Scheibe ein und gelangten in den Verkaufsraum. Ob sie Diebesgut erlangten, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

