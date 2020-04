Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht (2)

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Buchstraße

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen stellte am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen eine Unfallflucht fest. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker kam im Kreuzungsbereich mit der Freiberger Straße vermutlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Ohne sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Ein Anwohner gab gegenüber den Beamten an, dass er gegen 15.00 Uhr einen lauten Schlag gehört haben, der möglicherweise mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnte. Des Weiteren dürfte es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um ein schwarzes handeln, da schwarze Lackspuren gesichert werden konnten. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht im Parkhaus

Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Samstag 19.00 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr eine Unfallflucht in einem Parkhaus in der Turmstraße in Bietigheim-Bissingen verübte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte einen geparkten Seat, der auf der zweiten Ebene des Parkhauses stand. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell