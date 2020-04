Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mercedes aufgebrochen und Geldbeutel gestohlen; 30-Jähriger beleidigt Polizeibeamte bei Personenkontrolle

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Mercedes aufgebrochen und Geldbeutel gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 19:30 Uhr, einen in Böblingen im Bereich der Tübinger Straße und Stettiner Straße abgestellten Mercedes auf. Der Mercedes war dort auf einem Parkplatz hinter einer Tankstelle geparkt. Aus dem Fahrzeug wurde ein Geldbeutel mit einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

Böblingen: 30-Jähriger beleidigt Polizeibeamte bei Personenkontrolle

Im Rahmen der Corona-Verordnung führten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz am Sonntag gegen 20:00 Uhr in Böblingen in der Uferstraße beim "Oberen See" eine Kontrolle einer fünfköpfigen Personengruppe durch. Im Zuge dessen gebärdete sich ein augenscheinlich alkoholisierter 30-Jähriger derart, dass er die Beamten nach der Erteilung eines Platzverweises beleidigte. Auch während der Erhebung der Personalien stellte der Mann sein Verhalten nicht ein. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

