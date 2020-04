Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Sofa brennt; Sindelfingen: VW Golf angefahren; Renningen: Mülleimerbrand

Magstadt: Sofa brennt

Auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in der Hindenburgstraße in Magstadt ist am späten Sonntagabend gegen 23:00 Uhr ein dort abgestelltes Sofa aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr Magstadt war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Sindelfingen: VW Golf angefahren

Auf dem Breuningerland-Parkplatz D2 hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag zwischen 10:00 und 18:10 Uhr einen dort geparkten VW Golf vorne links angefahren und dabei etwa 2.500 Euro Sachschaden angerichtet. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Renningen: Mülleimerbrand

Möglicherweise durch heiße Asche in einer benachbarten Aschetonne sind am Sonntag gegen 13:30 Uhr an der Rückseite eines Wohnhauses in der Stöckachstraße zwei Mülltonnen in Brand geraten. Die sofort verständigte Feuerwehr hatte den Brand rasch gelöscht und es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Hinweise auf eine strafbare Handlung haben sich nicht ergeben.

