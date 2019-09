Polizei Duisburg

POL-DU: Walsum: Rückwärts aus der Einfahrt - Rollerfahrer übersehen

Duisburg (ots)

Als ein 63 Jahre alter Fahrer eines weißen Ford-Transits am Dienstagnachmittag (3. September, 15:50 Uhr) rückwärts aus der Einfahrt an der Königstraße fuhr, stieß er mit einem Kradfahrer zusammen. Der 39-Jährige war mit seinem Moped in Richtung Römerstraße unterwegs gewesen. Er stürzte auch die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Duisburger ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.300 Euro. (stb)

