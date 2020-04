Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Löchgau; Verkehrsunfälle mit Verletzten in Ludwigsburg (2) und Waldenbuch

Ludwigsburg (ots)

Löchgau: Sachbeschädigung in Schulgebäude

Einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe verursachten ein zehnjähriger und zwei elfjährige Jungen in einer aktuell im Umbau befindlichen Löchgauer Schule. Über ein geöffnetes Fenster gelangen sie in das Gebäude. Dort verschmierten sie den Boden sowie ein Geländer mit Farbe und schlugen Löcher in die Wände. Weiter wurden drei Fenster beschädigt. Die drei Kinder wurden durch den Angestellten eines Sicherheitsdienstes entdeckt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen wurden durch den Polizeiposten Besigheim übernommen.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten - Notfallsanitäter im Einsatz angefahren und leicht verletzt

Von der Wilhelm-Nagel-Straße wollte der Fahrer eines VW-Transporter am Samstagmorgen die Ludwigsburger Straße überqueren, um geradeaus in die Lichtenbergstraße zu fahren. Dabei missachtete der 54-Jährige gegen 10:10 Uhr die Vorfahrt eines Ford C-Max, dessen 65 Jahre alter Fahrer in Richtung Uferstraße unterwegs war und einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch den Aufprall zog sich die 64-Jährige Beifahrerin im Ford leichte Verletzungen an der Hand zu, die an der Unfallstelle von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.500 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Kurz nach dem Eintreffen des Rettungswagens näherte sich ein Audi A2 der Unfallstelle. Der 86 Jahre alte Audi-Fahrer wollte dabei von der Uferstraße kommend links an dem mit Blaulicht abgestellten Rettungswagen vorbeifahren. Hierbei übersah er wohl einen auf der Fahrbahn stehenden, 33 Jahre alten Notfallsanitäter und touchierte ihn am Bein, wobei sich dieser leichte Verletzungen zuzog. Am Fahrzeug des 86-Jährigen entstand kein Schaden.

Ludwigsburg: Pkw fährt aus Feldweg und übersieht Motorradfahrer

Am Samstag gegen 11:40 Uhr befuhr ein 79-jähriger Dacia-Fahrer einen Feldweg zwischen Hoheneck und Freiberg. Als er aus dem Feldweg nach links auf die L1129 abbiegen wollte, übersah er einen von links kommenden 56-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Sturz des Motorradfahrers verletzte sich dieser an der Hüfte und musste mit einem Krankenwagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt schätzungsweise 10.500 Euro.

Waldenbuch: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 12.56 Uhr fuhr ein 88-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Mercedes nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 47-jährigen VW-Fahrerin, die die Bahnhofstraße entlangfuhr und ebenfalls nach links abbiegen wollte. Die 47-jährige Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Rettungssanitätern ärztlich versorgt. Das Fahrzeug des 88-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell