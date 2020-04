POL-LB: Altdorf: Rasenplatz beschädigt; Böblingen: Opferstock gestohlen, Komposthaufen in Brand geraten

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Altdorf: Rasenplatz beschädigt

Zwischen Samstag 12.30 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr pflügte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker über das Fußballfeld des Turnvereins Altdorf in der Laienstraße in Altdorf. Durch das Befahren und Driften auf dem Rasen wurde das Feld erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Böblingen: Opferstock gestohlen

Während der zweistündigen Öffnungszeit der Paul-Gerhard-Kirche in der Berliner Straße in Böblingen am Sonntagvormittag wurde der Opferstock aus der Kirche gestohlen. Die Tatzeit ließ sich auf etwa zehn Minuten, zwischen 10.35 Uhr und 10.45 Uhr, eingrenzen. Im Opferstock befand sich ein eher geringer Bargeldbetrag. Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter, circa 180 cm großer, schlanker Mann mit Glatze und dunkler Kleidung fiel während der Tatzeit in der Kirche auf. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Böblingen: Komposthaufen in Brand geraten

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 00.15 Uhr in der Heubergstraße in Böblingen zum Brand zweier Komposthaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus. Die Ursache, die zu dem Brand geführt hat, ist bislang noch nicht klar. Glücklicherweise wurden lediglich die hölzerne Umrandung sowie ein angrenzender Busch durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

