Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Darts und Glas geworfen

Mit einem Pilsglas wurde ein 36-Jähriger in der Nacht von Montag auf Dienstag beworfen, nachdem es in einer Bar in Bad Mergentheim zu einem Streit kam. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen spielte der Mann gegen Mitternacht Darts in einer Kneipe in der Funkengasse, als sich sein Mitspieler auf den vermeintlichen Platz eines 25-Jährigen setzte. Der junge Mann störte sich offensichtlich so stark daran, dass es zu Streitigkeiten zwischen den Männern und ihren Begleitern kam. In dem Verlauf schlug der 25-Jährige nach dem Darts Spieler und bewarf ihn mit einem Pilsglas. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Boxberg: Mann nicht verkehrstauglich - Führerschein weg

Seinen Führerschein musste ein 81-Jähriger abgeben, nachdem er am Montagnachmittag in Boxberg und Bad Mergentheim mit seinem Auto offenbar mehrere Unfälle baute. Nach Zeugenberichten beschädigte der Golf-Fahrer beim Ausparken seine eigene Scheune, in der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim fuhr er vielleicht gegen eine Mauer und letztendlich in der Poststraße in Boxberg erneut gegen eine Mauer. Hier kam sein Fahrzeug nach links von der Straße ab. Ein junger Mann konnte sich, nach Zeugenangaben, nur mit einem Sprung vor dem Auto retten. Der Golf-Lenker fuhr im Anschluss nach Hause. Hier wurde er von einer, durch einen Zeugen alarmierten, Streife kontrolliert. Der Mann war offensichtlich körperlich nicht in der Lage sicher Auto zu fahren. Da er gesundheitliche Probleme zeigte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, der den 81-Jährigen ins Krankenhaus brachte. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der junge Mann, welcher sich mit einem Sprung vor dem Golf rettete, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Tauberberbischofsheim: Einbruch in Schule

In eine Schule eingebrochen und beleidigende Schmierereien an der Tafel hinterlassen haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag und Montag in Tauberbischofsheim. In der Christopherus-Schule in der Pestalozzieallee wurde in einen Klassenraum einer 10. Klasse eingestiegen. Um in die Schule zu gelangen verbogen die Täter die Eingangstüre. Im Klassenzimmer hinterließen die Täter Schmierereien an der Tafel, in denen Sie zwei Lehrer der Schule beleidigten. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

