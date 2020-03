Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen: Dachstuhlbrand macht Gebäude zunächst unbewohnbar

Über die Ursache eines Dachstuhlbrandes am Montagnachmittag in der Seugenstraße in Lauffen liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Um 14.35 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst über den Brand informiert. Zunächst war nicht gesichert, ob sich noch Personen im Gebäude aufhalten. Letztendlich wurden alle Anwohner in Sicherheit gebracht, niemand wurde verletzt. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden von der Stadt Lauffen vorläufig untergebracht. Die Feuerwehr Lauffen ist nach wie vor am Schadensort mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

