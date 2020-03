Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Brand in einer Garage

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte eine Garage im Albrecht-Dürer-Weg in Künzelsau. Ein Nachbar verständigte die Feuerwehr, nachdem er Feuerschein über einem Haus in der Nähe gesehen und Knallgeräusche gehört hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor dieser auf das Wohnhaus übergriff. Bislang ist es unbekannt, wie der Holzunterstand neben der Garage Feuer gefangen hat. Von diesem Unterstand muss das Feuer aber auf die Garage übergegriffen haben, deren Dachstuhl daraufhin in Brand geriet. Der Schaden an dem Unterstand und der Garage beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Es wurde niemand verletzt.

Künzelsau: Nächtlicher Streit artet aus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zwischen zwei Personengruppen vor einem Restaurant in der Künzelsauer Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung, die mit einer Platzwunde endete. Wer den Streit begonnen hatte, ist unklar, doch zwischen einem 19-jährigen und einem 32-jährigen Mann heizte sich die Stimmung soweit auf, dass diese aufeinander losgingen. Für den 19-Jährigen endete die Auseinandersetzung mit leichten Verletzungen. Der 32-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden, da er zusätzlich zu seinen Verletzungen unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung stand.

Forchtenberg/Ernsbach: Enkelkind von Großmutter angefahren

Am Freitagnachmittag übersah eine 62-Jährige beim Ausparken in Forchtenberg/Ernsbach ihr auf der Straße spielendes Enkelkind. Zwar schaute die Frau sich nach den spielenden Kindern auf der Straße um, bevor sie mit ihrem Golf vom Fahrbahnrand losfuhr, doch hatte sie dabei offenbar eines ihrer Enkelkinder übersehen. Vermutlich lag der Achtjährige zu diesem Zeitpunkt zum Malen auf der Fahrbahn. Das -Auto überfuhr das Kind mit dem rechten Vorderrad, was zu leichten Verletzungen führte. Zur Sicherheit wurde das Kind ins Krankenhaus gebracht, um weiter untersucht zu werden.

Dörzbach: Drei Leichtverletzte nach Unfall

In Dörzbach auf der Klepsauer Straße kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall mit drei Leichtverletzten. Eine 17-Jährige wollte nach rechts abbiegen, als die Fahrerin eines Opel Astras sie wahrscheinlich übersah und hinten auf ihr Fahrzeug auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Polo der 17-Jährigen auf den Skoda eines dritten Beteiligten geschoben, der nach links abbiegen wollte. Die Fahrerin des Astras, die 17-Jährige Polofahrerin und deren Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden an allen drei beteiligten Autos beträgt insgesamt rund 14.500 Euro.

Forchtenberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von 500 Euro hat ein unbekannter Fahrer am Donnerstag zwischen 8 und 11 Uhr in Forchtenberg verursacht. Aufgrund von Baumfällarbeiten war die Straße zwischen Neuwürflingen und Schleierhof zu diesem Zeitpunkt gesperrt gewesen. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Fahrzeug gegen die Straßenabsperrung und flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Kupferzell: Schlüssel aus Schule gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zahlreiche Schlüssel und Schließzylinder aus der Johann-Friedrich-Mayer-Schule in der Gartenstraße. In der Nacht verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu der zur Zeit geschlossenen Schule und stahlen alle Schlüssel, die sie finden konnten. Dazu wurden auch noch Schließzylinder entwendet. Ob es noch weiteres Diebesgut gibt, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich vor allem durch den nun notwendigen Austausch der Schließanlage auf einen Betrag von meheren tausend Euro.

Öhringen: Unfallflucht nach Fehler beim Rangieren

Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, beschädigte ein Unbekannter beim Rückwärtsfahren oder Rangieren den geparkten Golf eines 24-Jährigen im Möhriger Feld in Öhringen. Das Fahrzeug, das den Unfall verursacht hat, muss weiß sein und vorne oder hinten an der Stoßstange Beschädigungen aufweisen. Zudem wird es wahrscheinlich dunkle Lackantragungen in einer Höhe zwischen 65 und 67 cm haben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Pfedelbach: Unfall zwischen Auto und Mofa

Am Samstagnachmittag kam es in Pfedelbach an der Kreuzung zwischen der Brunnenfeldstraße und der Kirschfeldstraße zu einem Unfall zwischen einem Fiat und einem Mofa. Offenbar nahm die Fahrerin des Fiats beim Abbiegen die Kurve zu eng und stieß mit dem Mofa einer 34-Jährigen zusammen. Die Mofafahrerin wurde dabei leicht verletzt und es kam insgesamt zu einem Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Neuenstein: Kunstdiebe in unbewohntem Haus

In ein abgelegenes Wohnhaus in Neuenstein wurde im Zeitraum zwischen letztem und diesem Samstag eingebrochen, wobei mehrere Gemälde von unbekannten Tätern gestohlen wurden. Das Wohnhaus ist zur Zeit unbewohnt, wird aber regelmäßig von der Besitzerin aufgesucht, um nach dem Rechten zu sehen. Bei ihrem letzten Besuch stellte diese fest, dass in das Haus eingebrochen wurde und mehrere der dort befindlichen Ölgemälde entwendet worden waren. Die genaue Anzahl der gestohlenen Bilder ist nicht bekannt, aber der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zudem ist ein Sachschaden von 500 Euro durch den Einbruch entstanden.

Pfedelbach: Mit 3,06 Promille am Steuer

Einen Wert von über drei Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 61-Jährigen am Samstagnachmittag in Pfedelbach. Der Mann war am Samstag gegen 14 Uhr mit seinem Roller zwischen Pfedelbach und dem Friedhof im Dörrenklingenweg unterwegs, als er von einer Streife kontrolliert wurde. Nach einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der Promillewert des Rollerfahrers sehr deutlich über dem erlaubten Wert lag. Zudem hat er keine Fahrerlaubnis mehr. Seinen Roller musste er natürlich auf dem Friedhofsparklatz stehen lassen und nun muss er mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaunis rechnen.

Neuenstein: Waghalsiges Überholen - Zeugen gesucht

Gerade noch einmal gut gegangen ist das waghalsige Überholmanöver eines unbekannten Fahrers am Samstagnachmittag in Neuenstein. Dieser fuhr mit einem BMW von Künzelsau Richtung Öhringen und war das fünfte Fahrzeug in einer Kolonne. Zuerst überholte der Unbekannte das Fahrzeug vor sich, wobei er über die durchgezogene Linie fuhr. Dann überholte er zwei weitere Fahrzeuge auf einmal, wobei ihm nun Fahrzeuge entgegenkamen. Sowohl der Gegenverkehr, als auch die beiden Fahrzeuge, die überholt wurden, mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Der Unbekannte fuhr einen BMW, ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, trug eine dunkle Kapuze und eine Sonnenbrille. Zudem rauchte er eine E-Zigarette. Hinweise auf den Fahrer nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Unfall mit einer Leichtverletzen

Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen in Öhringen wurde eine Person leicht verletzt. An der Kreuzung zwischen der Austraße und der Heilbronner Straße kam es gegen 3 Uhr zu einem Unfall, als die Fahrerin eines Skodas offensichtlich ohne zu halten über die Kreuzung fuhr. So kam es dazu, dass sie den Golf einer 26-Jährigen übersah und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Unfall wurde die Golffahrerin leicht verletzt. Der Skoda kam nach dem Unfall von der Straße ab und fuhr gegen die auf der Verkehrsinsel stehende Ampel.

Öhringen: Betrunkener Fahrer mit Führerschein des Bruders im Auto der Mutter

1,18 Promille und noch dazu keinen Führerschein hatte ein 21-Jähriger im Mercedes seiner Mutter, als er Freitagnacht durch Öhringen fuhr. Da er unter anderem durch die Kurven driftete, wurde der 21-Jährige gegen 22:30 Uhr in der Poststraße von der Polizei kontrolliert. Dabei kam nicht nur heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand, sondern dass er zudem auch nie einen Führerschein hatte. Der Fahrer gab an, dass er in der Vergangenheit den Führerschein seines Bruders verwendet hatte und damit durchgekommen war. Außerdem gehörte das Auto seiner Mutter. Er hatte sich einfach den Schlüssel genommen und war ohne deren Wissen losgefahren. Jetzt muss der Fahrer mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Führerschein und Trunkenheit im Verkehr rechnen.

