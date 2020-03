Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Seckach: Automatenaufbruch erfolglos - Täter flüchteten ohne Beute

Vermutlich mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Seckach-Großeichholzheim versucht einen Zigarettenautomat aufzuschneiden. Zwischen 21.30 Uhr am Samstag und 7.30 Uhr am Sonntag gruben die Unbekannten das Betonfundament des Zigarettenautomat aus und versuchten vermutlich mit einem Trennschleifer, den Automaten in der Nähe des Sportplatzes in Großeichholzheim zu öffnen. Wer Hinweise auf die Täter hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Haßmersheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Schaden in noch unbekannter Höhe wird eine 34-Jährige sitzen bleiben, sollte ein BMW-Fahrer nicht gefunden werden, der mit seinem Fahrstil maßgeblich daran beteiligt war, dass ihr Wagen jetzt beschädigt wurde. Die Frau wich am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße von Neckarmühlbach nach Siegelsbach mit ihrem Hyundai dem entgegenkommenden BMW aus, der einen Rollerfahrer überholte. Die Hyundai-Fahrerin musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, damit es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Hierbei streifte sie einen Leitpfosten. Der BMW entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich bei der Frau oder der Polizei zu melden. Der Roller-Fahrer wird, als Zeuge des Unfalls, gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach zu melden. Ebenso wie weitere Zeugen, die Hinweise auf dem BMW und seinen Fahrer haben. Diese gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Buchen: Falscher Polizeibeamter hält Auto an

Von einem falschen Polizeibeamten ist am Sonntag ein 16-jähriger in Buchen angehalten worden. Der Jugendliche war gegen 17.30 Uhr mit seinem Moped auf der Hettinger Straße unterwegs, als er von dem Fahrer eines schwarzen Opel Insignia mit Frankfurter Kennzeichen angehalten wurde. Der Fahrer gab sich als Polizist in Zivil aus, montierte ein Blaulicht auf dem Dach seines Fahrzeugs und forderte den jungen Mann auf seinen Führerschein zu zeigen. Der Unbekannte fotografierte das Kennzeichen und den Führerschein und fuhr dann davon, nachdem er dem 16-Jährigen eine Anzeige in Aussicht gestellt hatte. Wer Hinweise zu dem vermeintlichen Polizeibeamten geben kann oder den Opel gesehen hat, wird gebeten sich bei dem Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Obrigheim: Mit 1,4 Promille angehalten - Führerschein weg

Mit etwa 1,4 Promille war eine 20-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag nahe Obrigheim unterwegs, als sie mit ihrem Auto stecken blieb. Die junge Frau war mit ihrem Fiat in ein Feld gefahren und kam alleine nicht mehr heraus. Die gerufenen Beamten stellten fest, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Fiat-Lenkerin musste die Polizisten ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Elztal: Unfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss - Fahrer leicht verletzt

Vermutlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol hat ein 35-Jähriger am Samstagmorgen zwischen Elztal-Dallau und Elztal-Rittersbach einen Verkehrsunfall mit etwa 8.000 Euro Schaden verursacht und sich dabei leicht verletzt. Gegen 7.30 Uhr war der Mann mit seinem BMW, vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zunächst war der BMW-Fahrer an der Unfallstelle nichtmehr auffindbar. Dieser kam nachträglich gegen 12.15 Uhr auf das Polizeirevier Mosbach. Noch um diese Uhrzeit konnten die Beamten Alkohol bei dem Mann riechen. Ein Alkohol- und ein Drogentest waren positiv, weshalb der BMW-Lenker mit der Polizei ins Krankenhaus kommen und eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein wurde von den Beamten beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Anzeige rechnen. Durch den Unfall wurde der Baum so stark beschädigt, dass die Feuerwehr ihn fällen musste.

Mosbach-Neckarelz: Falscher Alarm in Mosbacher Bank

Vermutlich aus Versehen löste am Montagmorgen ein Mitarbeiter einer Bankfiliale in Mosbach-Neckarelz den Überfallalarm aus. Die Folge war ein Polizeieinsatz mit sechs eingesetzten Streifen in der Heidelberger Straße. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden und der Einsatz stellte sich als Fehlalarm heraus.

Mosbach: Eine Leichtverletzte nach Abkommen von der Fahrbahn

Leicht verletzt wurde eine 20-Jährige als sie am Montagmittag auf der Bundesstraße zwischen Mosbach und Elztal-Neckarburken mit ihrem Dacia von der Fahrbahn abkam. Die Dacia-Fahrerin bekam gegen 12 Uhr vermutlich ein Insekt in ihr Auge und verlor deshalb die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam auf Höhe der Einmündung in Richtung Mosbach-Lohrbach von der Straße ab und stieß gegen einen Leitpfosten und eine Begrenzungswand. Durch den Unfall erlitt die junge Frau leichte Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt wurden. Der Dacia war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

