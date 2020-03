Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Herbsthausen: riskantes Überholmanöver mit glimpflichen Ausgang - Geschädigter gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wie erst jetzt angezeigt, ereignete sich am Freitag, gegen 19.45 Uhr, auf der B290 zwischen Abzweig Hollenbach und Herbsthausen in der dortigen Rechtskurve ein riskantes Überholmanöver, in dessen Verlauf zum Glück niemand verletzt wurde. Ein blauer Toyota Avensis war in Richtung Bad Mergentheim unterwegs, als er von einem grauen Toyota Corolla mit WUG-Kennzeichen überholt wurde. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse konnte der Fahrer des Toyota Corolla nicht sehen, dass ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Nur durch Abbremsen und Ausweichen nach rechts durch den Überholten konnte ein Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr vermieden werden. Jedoch kam es beim Einscheren des Überholers zur Kollision mit dem Überholten. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 4000 Euro. Das entgegen kommende Fahrzeug, von dem nichts bekannt ist, musste eben-falls stark abbremsen und gab Lichthupe, fuhr jedoch im weiteren Verlauf ohne anzuhalten weiter. Der Lenker dieses Fahrzeuges wird in diesem Zusammenhang als Geschädigter gesucht. Er wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter 07931/54990 in Verbindung zu setzen.

