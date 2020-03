Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2020

Heilbronn (ots)

Festnahme überregional agierender Einbrecher

Der Kriminalpolizei Heilbronn gelang erneut ein wichtiger Schlag gegen Wohnungseinbrecher.

Nach einem Wohnungseinbruch am 29. Februar 2020 in Jagsthausen ging bei der Polizei Heilbronn über Social-Media der entscheidende Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin ein. Daraufhin gelang es den Heilbronner Ermittlern, zwei Tatverdächtige zu ermitteln, die im Verdacht stehen, im süddeutschen Raum mehrfach Wohnungseinbruchsdiebstähle begangen zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die beiden mutmaßlichen Einbrecher am 12. März 2020 nach einem erneuten Einbruch in ein Wohnhaus in Dauchingen im Schwarzwald-Baar-Kreis widerstandslos festgenommen werden. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Beide Tatverdächtige werden im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell