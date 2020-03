Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2020 mit mehreren Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfallflucht durch Audi - Zeugen gesucht

Einen Schaden von etwa 2.500 Euro verursachte ein Audi-Lenker bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 17 Uhr, in Künzelsau. Der Fahrer des Wagens übersah in der Einmündung der Mainzer Straße in die Bahnhofstraße einen von links kommenden LKW, stieß mit diesem zusammen und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 59-jährige LKW-Fahrer reagierte schnell und merkte sich das Kennzeichen Des Audis. Dessen 25-jähriger Halter wurde von einer Streife an seiner Wohnung aufgesucht. Er gab an nicht gefahren zu sein. Da aufgrund von Zeugenaussagen alles darauf hindeutet, dass der Halter auch der Fahrer ist, muss dieser sich nun wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Öhringen: Mit 1,6 Promille im Auto

Einen Wert von 1,6 Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 32-Jährigen am Donnerstagvormittag in Öhringen. Der Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem Mercedes auf einem Feldweg nahe der Straße "Im Brenntenstock" unterwegs, als er von einer Streife kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Da der Promillewert des Mercedes-Fahrers deutlich über dem Erlaubten lag, musste er die Beamten für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Der Mann zeigte dazu noch Anzeichen für Drogenbeeinflussung und ist obendrein nicht im Besitz eines Führerscheins. Deshalb muss er nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Führerschein rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell