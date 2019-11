Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Automatenaufbruch

Meppen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Samstag gegen 02:45 Uhr versucht, einen Kondomautomaten am Sophienplatz aufzubrechen. Als er von einer Passantin angesprochen wurde, flüchtete er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der junge Mann war ca. 170 cm groß und war mit einer kurz geschnitten Jacke bekleidet. Er führte ein sportliches Herrenrad mit sich. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell