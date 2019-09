Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Verkehrsunfall weitergefahren

Offenburg (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte der flüchtig gegangene Verursacher eines Verkehrsunfalls von den Beamten des Polizeireviers Offenburg am Montagmorgen schnell ermittelt werden. Der 40-Jährige Unfallverursacher war in der Metzgerstraße mit seinem Kia gegen einen geparkten VW gefahren. Die verständigten Beamten konnten den Unfallfahrer in der Stegermattstraße einer Kontrolle unterziehen. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ihn erwarten nun entsprechende Strafverfahren. /ag

