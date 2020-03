Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Brandstiftung am Rathaus in Heilbronn vom 23.12.2019 - Täter nach erfolgreicher Social-Media-Fahndung ermittelt

Am Tag vor Heiligabend 2019 kam es gegen 14.00 Uhr im Innenhof des Heilbronner Rathauses zum Brand von dort gelagerten Sonnenschirmen. In der Folge griffen die Flammen schnell auf einen Papiercontainer und die Fassade des Rathauses über. Dank des sofortigen Einsatzes der Heilbronner Feuerwehr entstand kein größerer Gebäudebrand. Menschen wurde nicht verletzt. Das Rathaus musste auf Grund starker Rauchentwicklung evakuiert werden. Zu Schäden und Verrußungen kam es außer an der Fassade auch in der im Erdgeschoss des Rathauses gelegenen Gaststätte, in welcher insbesondere die Toilettenräume derart stark verrußten, dass diese nur noch eingeschränkt benutzbar waren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Die Tat war durch im Innenhof des Rathauses installierte Kameras aufgezeichnet worden. Auf den Videoaufnahmen waren Personen deutlich zu erkennen. In der Folge fand in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn eine Öffentlichkeitsfahndung statt. Insbesondere über die Social-Media-Kanäle gingen danach zahlreiche Hinweise bei der Polizei Heilbronn ein. Dank eines dieser Hinweise konnte ein 14-jähriger, mittlerweile geständiger, dringend Tatverdächtiger ermittelt werden.

