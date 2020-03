Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Gedenkgottesdienst abgesagt

Aufgrund des aktuell um sich greifenden Coronavirus wird der Gedenkgottesdienst, für die auf den Straßen im Main-Tauber-Kreise verunglückten Menschen abgesagt. Der Gottesdienst hätte am heutigen Freitag, um 18 Uhr in der Kirche im Bildungshaus St. Michael in Tauberbischofsheim stattfinden sollen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

