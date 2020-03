POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Igersheim: Eine leichtverletzte Person nach Unfall

Leicht verletzt wurde eine Audi-Fahrerin bei einem Unfall am Mittwochnachmittag bei Igersheim. Die 60-Jährige war gegen 16.50 Uhr auf der Landstraße von Igersheim in Richtung Markelsheim unterwegs, als sie an einem Kreisverkehr anhalten musste. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr eine, hinter dem Audi fahrende, 69-Jährige mit ihrem Golf auf diesen auf. Die Golf-Lenkerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Weniger Glück hatte die Fahrerin des Audis, die sich leicht verletzte. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1500 Euro.

Niederstetten: Unfall zwischen LKW und Audi - LKW flüchtet

Zwischen Pfitzigen und Adolzhausen kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem LKW. Der LKW kam vermutlich gegen 07.45 Uhr in einer Linkskurve auf der Kreisstraße in Richtung Pfitzigen mit seinem Heck in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende Audi-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und der LKW streifte das Auto. Am Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Laster setzte seine Fahrt fort, ohne sich bei der 36-jährigen Audi-Lenkerin oder der Polizei zu melden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zu dem LKW geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: An Vordach hängengeblieben

Einen Schaden von 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem Vordach in Bad Mergentheim. Zwischen 18.10 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch kam eine unbekannte Person mit ihrem Gefährt auf der Kapuzinerstraße zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte das Vordach eines Geschäfts. Da das Vordach wurde auf einer Höhe von 210 Zentimetern beschädigt wurde, geht die Polizei von einem größeren Fahrzeug, vermutlich ein LKW oder Transporter, als Verursacher aus. Personen die den Unfall gesehen haben, oder Hinweise auf das Unfallfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07391 54990, zu melden.

Wertheim: Unfallflucht in Outletcenter bei Wertheim

In einem Outletcenter bei Wertheim verursachte ein unbekannter LKW-Lenker Montagnacht einen Schaden von 3000 Euro. Der LKW mit bulgarischem Kennzeichen war gegen 1 Uhr auf der Randstraße unterwegs. Der Fahrer bog auf dem Parkplatz 1 in einem offensichtlich zu engen Bogen nach rechts ab und beschädigte dabei einen Baum. Er meldete den Unfall nicht bei der Polizei, wurde jedoch von der Überwachungskamera aufgenommen. Das Kennzeichen war leider nicht zu erkennen. Wer Hinweise auf den bulgarischen LKW oder seinen Fahrer hat, wird geben sich bei dem Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 918940, zu melden.

Bad Mergentheim: Rauchentwicklung in Asylunterkunft

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Mittwoch aufgrund einer Rauchentwicklung in einer Asylunterkunft in Bad Mergentheim. Möglicherweise aufgrund eines technischen Defektes an der Heizanlage löste gegen 14.20 Uhr der Brandalarm in dem Gebäude in der Löffelstelzer Straße aus. Die evakuierten Bewohner konnten, nach einer Entlüftung durch die Feuerwehr wieder zurück in die Unterkunft.

