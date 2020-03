POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 11.03.2020, Stand 23.45 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Mulfingen: PKW gegen Hauswand

Nicht angepasste Geschwindigkeit vermutet die Polizei als Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwoch um 19.58 Uhr in der Ochsentaler Straße. Ein 18-Jähriger bog mit seinem PKW Daimler Chrysler von der Bachstraße kommend nach links die Ochsentaler Straße ein. Das Fahrzeug geriet zunächst nach rechts und schleuderte im weiteren Verlauf nach links gegen die Einfassung eines Wohnhauseingangs. Bei der Kollision wurden sowohl der 18-Jährige als auch drei 13 und 16 Jahre alten Insassen leicht verletzt. Eine 15-Jährige wurde schwerer verletzt. Zur Versorgung der Beteiligten waren drei Rettungswagen und ein Notarztwagen eingesetzt. Vorsorglich wurde die Feuerwehr verständigt, die sich mit 21 Mann und drei Fahrzeugen am Einsatzort befand. Der Schaden am Gebäude wird mit ca. 500 Euro, der Schaden am PKW mit ca. 2 000 Euro angegeben.

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargarach: Papierstapel auf dem Balkon brannte

Nachbarn eines Mehrfamilienhauses in der Sachsenäckerstraße meldeten der Feuerwehr am Mittwoch um 22.41 Uhr einen Balkonbrand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die be-troffenen Bewohner im dritten Obergeschoss einen in Brand geratenen Papierstapel bereits selbst gelöscht. Die Feuerwehr beseitigte den Brandschutt und überprüfte vorsorglich die leicht in Mitleidenschaft gezogene Holzverkleidung. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden an der Verkleidung beträgt ca. 500 Euro. Einsatzkräfte Feuerwehr: 16 Mann und vier Fahrzeuge Einsatzkräfte DRK: ein Rettungswagen.

