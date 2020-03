POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Offenau: Neuer Leiter der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidium Heilbronn

Durch den Präsidenten des Polizeipräsidiums Heilbronn, Hans Becker, sowie den Leiter der Schutzpolizeidirektion, Thomas Lüdecke, wurde Polizeihauptkommissar Romano Kröss am 6. März im Rathaus der Stadt Offenau offiziell zum Leiter der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Heilbronn bestellt. Der 53-Jährige blickt auf ein breite Palette an Erfahrungen sowohl in operativen Bereichen der Schutzpolizei als auch in unterschiedlichsten Ermittlungsbereichen der Kriminalpolizei zurück. Durch seine zurückliegende, mehrjährige Tätigkeit als aktiver Diensthundeführer sind ihm die "vierbeinigen Kolleginnen und Kollegen" ebenso bestens vertraut wie die direkt am Neckar gelegene Liegenschaft der Polizeihundeführerstaffel in Offenau. Für die kommenden Aufgaben und Herausforderungen sprach der Polizeipräsident dem neuen Organisationsleiter sein volles Vertrauen aus und wünschte ihm viel Freude und Erfolg bei seiner neuen Dienststelle. Auch Bürgermeister Michael Volk beglückwünschte PHK Kröss und freut sich über die Fortsetzung der bisherigen vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Polizeihundeführerstaffel und der Stadt Offenau. Aktuell 22 Mitarbeiter/innen mit 19 aktiven Diensthunden unterstützen die Polizisten des Polizeipräsidiums Heilbronn bei ihrer täglichen Arbeit. Dazu gehören neben Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, Fahndungen sowie Festnahmen aber auch Durchsuchungen. Neben ihren individuellen Spezialisierungen, wie z.B. Sprengstoff- oder Drogenspürhunde, sind alle Polizeihunde ausgebildete Schutzhunde. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Heilbronn verfügt über insgesamt drei Standorte in Offenau, Buchen und Tauberbischofsheim.

Zur Person: Polizeihauptkommissar Romano Kröss ist 53 Jahre alt und seit März 1989 bei der Polizei. Der Ausbildung im mittleren Dienst und der Verwendung bei der Schutzpolizei folgte 1997 der Wechsel zur Kriminalpolizei. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst und unterschiedlichen Stationen bei der Kriminalpolizei führte 2005 sein Weg zum ersten Mal zur Polizeihundeführerstaffel. Im Jahr 2008 folgten erneut verschiedene Tätigkeiten bei der Kriminalpolizei ehe Romano Kröss nach der Polizeireform, im Jahr 2014, Leiter der Autobahnfahndung des Polizeipräsidiums Heilbronn wurde. Dort blieb er bis zu seinem erneuten Wechsel zur Polizeihundeführerstaffel. Romano Kröss ist verheiratet und lebt in Schwaigern.

