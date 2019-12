Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw überschlägt sich mehrfach in einer Böschung

Hallenberg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Somplarer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der allein beteiligte Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Der 35-jährige Mann aus Frankenberg kam mit seinem Pkw ausgangs einer Linkskurve nach rechts auf die Bankette, übersteuerte das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem Abkommen von der Fahrbahn fuhr der Beteiligte eine Böschung hinunter, überschlug sich mehrfach und kam dann auf einer Wiese zum Stehen. Durch den Unfall verletzte sich der Mann und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden. (Mo)

