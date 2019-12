Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnhaus

Arnsberg (ots)

Am Freitagnachmittag drangen unbekannte Täter in Abwesenheit des Eigentümers in ein Wohnhaus in der Max-Planck-Straße ein. Im Haus durchwühlten sie in mehreren Zimmern die Schränke und Schubladen. Nach den ersten Ermittlungen wurde Bargeld entwendet. Weitere Angaben zur Beute stehen noch aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die am Freitagnachmittag verdächtige Beobachtungen zu möglicherweise fremden Personen im Bereich des Tatortes gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Arnsberg in Verbindung zu setzen. (Mo)

