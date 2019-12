Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Autos beschädigt

Medebach (ots)

In der Nacht auf den ersten Weihnachtstag zerkratzten zwei bislang unbekannte Männer drei Autos im Bereich der Einmündung Knippschildstraße / Weddelstaße. Um 01.25 Uhr beobachtete eine Zeugin die Täter. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter geflüchtet. Beschreibung der beiden etwa 18-jährigen Männer: Täter 1: dunkle, kurze gewellte Haare, normale Statur, dunkel gekleidet, schwarze Jogginghose mit Streifen Täter 2: schmaler und kleiner als sein Mittäter, Basecap, dunkle Jacke mit Streifen am Ärmel, Bartansatz (Fussel) Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

