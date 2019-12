Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Meschede: Am ersten Weihnachtstag wurde der Polizei in Meschede ein weiterer Einbruch in einen Kindergarten gemeldet. Zwischen dem 20. und 25. Dezember hebelten die Einbrecher ein Fenster des Grevensteiner Kindergartens an der Straße "Zum Freibad" auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Über entwendete Gegenstände können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Auf den Alkohol einer Verkaufsbude auf dem Neheimer Weihnachtsmarkt hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum 23. Dezember abgesehen. Die Täter brachen den Stand in der Hauptstraße auf und entwendeten mehrere Flaschen Likör. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

