Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg (ots)

Am Montagmittag bemerkte der Hausverwalter in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße eine geöffnete Wohnungstür, die augenscheinlich durch Gewaltanwendung aufgebrochen wurde. Die Wohnungsmieter waren zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme nicht anwesend und konnten nicht benachrichtigt werden. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. (AS)

