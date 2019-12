Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Briefkästen eines Wohnhauses zerstört

Arnsberg (ots)

In der Ringstraße in Arnsberg kam es in der Nacht zum Donnerstag (2. Weihnachtstag) zu einer erheblichen Sachbeschädigung an Briefkästen eines Mehrfamilienwohnhauses. Nach ersten Ermittlungen wurde in einem der Briefkästen eine sprengstoffähnliche Substanz zur Explosion gebracht. Die in einem separaten Metallgestell an der Zuwegung zum Hauseingang aufgestellte Briefkastenanlage wurde dabei nahezu vollständig zerstört. Die Wucht der Explosion war so heftig, dass auch ein Lampenschirm einer Außenleuchte im Bereich des Hauseinganges beschädigt wurde. Nach ersten Ermittlungen ergeben sich Hinweise auf einen männlichen Tatverdächtigen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02931/90200 bei der Polizei in Arnsberg zu melden. (Mo)

