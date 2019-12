Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen melden flüchtigen Unfallfahrer

Winterberg (ots)

Am frühen Nachmittag des Heiligabend fiel einem Zeugen auf der Fahrt von Olsberg nach Winterberg am Ortseingang Niedersfeld ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug im Begegnungsverkehr auf. Als er nur wenige Meter weiter ein größeres Trümmerfeld auf der B480 entdeckte, meldete der Zeuge seine Beobachtungen der Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei dann im Ortsteil Assinghausen das niederländische Fahrzeug antreffen. Nach den bisherigen Ermittlungen verlor der 47-jährige niederländische Fahrer in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Pkw war insgesamt mit 4 Personen besetzt. Glücklicherweise entstand nur erheblicher Sachschaden an Pkw und Schutzplanken. Bei dem Niederländer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. (Mo.)

