Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Radfahrerin gestürzt, Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Ziegelhausen (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich in der Peterstaler Straße ein Verkehrsunfall, an welchem eine 49-jährige Radfahrerin und eine 62-jährige BMW-Fahrerin beteiligt waren. Die Radlerin sei gegen 12:45 Uhr die Peterstaler Straße in Richtung "In der Neckarhelle" entlanggefahren. An der Einmündung zum Mühlweg bog der BMW aus diesem nach rechts in die Peterstaler Straße ein. Daraufhin soll die 49-Jährige stark abgebremst haben müssen, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden. Auf der regennassen Fahrbahn kam sie zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Nun sucht das Verkehrskommissariat Heidelberg Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, und bittet diese, sich unter 0621 174-4140 zu melden.

