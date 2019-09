Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Laptop aus Wohnhaus in Großenkneten entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 17. September 2019, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 18. September 2019, 16:10 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Am Heidkamp in Großenkneten.

Nachdem er versuchte, gewaltsam einzubrechen, bemerkte er, dass eine Seiteneingangstür unverschlossen war. Aus dem Haus werden ein Laptop sowie weiteres Computerzubehör entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Großenkneten unter der Telefonnummer 04435/91919-0 zu melden (01116711).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell