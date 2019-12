Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Möglichen Fahrraddieb im Rahmen einer Verkehrskontrolle erwischt

Arnsberg (ots)

Am frühen Freitagabend führte die Polizei im Bereich der Straße Auf den Kämpen eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel eine männliche Person auf, die den Bereich bei Ansicht der Beamten fluchtartig zu Fuß verließ. Zurück blieb ein Fahrrad, an dem die Rahmennummer unkenntlich gemacht worden war. Der Verdächtige konnte durch die Beamten noch im Nahbereich festgehalten werden. Da sich gegen ihn ein Verdacht auf Diebstahls des Fahrrades richtete, wurde er vorübergehend in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern noch an. Das Fahrrad verblieb zur Eigentumssicherung bei der Polizei. (Mo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell