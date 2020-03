Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2020

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Fahndungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt in der Schweiz - Festnahme von zwei Tatverdächtigen auf der Tank- und Rastanlage "Ob der Tauber Ost".

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Winterthur/Schweiz zu einer Gewalttat durch insgesamt vier Personen. Zwei Tatverdächtige konnten bereits kurz nach der Tat in der Schweiz festgenommen werden. Zwei weiteren vermeintlichen Tätern gelang in der Folge die Flucht nach Deutschland. Durch Kräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn konnte das Fahrzeug der Flüchtigen am Dienstagmorgen auf der Bundesautobahn 81 festgestellt werden. Beide Personen wurden auf der Tank- und Rastanlage "Ob der Tauber Ost" widerstandslos festgenommen. Die 42 und 33 Jahre alten Männer werden im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

