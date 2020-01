Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0006 --Polizei stellt Parzelleneinbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Nagelsweg Zeit: 03.01.20, 00:05 Uhr

In der Nacht zu Freitag nahmen Einsatzkräfte der Polizei einen Einbrecher in einem Kleingarten in der Bremer Neustadt auf frischer Tat fest. Haftgründe werden aktuell geprüft.

Kurz nach Mitternacht meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, nachdem sie Scheibenklirren aus einem Parzellengebiet im Ortsteil Huckelriede hörte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen schnell vor Ort ein und durchsuchten den näheren Bereich. Dabei stellten sie in einem aufgebrochenen Objekt einen 52 Jahre alten Mann fest. Dieser hatte die Scheibe eingeschlagen, das Gebäudeinnere durchsucht und vermutlich Bargeld entwendet. Dieses wurde bei dem Einbrecher wieder aufgefunden und sichergestellt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da der Täter vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Gegen den 52-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft.

Vor allem in der kalten Jahreszeit, wenn Kleingartensiedlungen und Wochenendhäuser kaum genutzt werden, bieten sich für Einbrecher günstige Gelegenheiten. Tipps, wie Sie ihre Parzelle gegen Einbrecher sichern, gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, (0421) 362-19003.

