POL-HB: Nr.: 0005--Sachbeschädigung an Abgeordnetenbüro

Ort: Bremen-Neustadt, Buntentorsteinweg Zeit: 2.1.120, 19.50 Uhr

Am Donnerstagabend wurde eine Fensterscheibe eines Abgeordnetenbüros der Partei Die Linke in der Bremer Neustadt beschädigt. Die Polizei nahm einen 49 Jahre alten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe fest.

Zeugen beobachteten, wie ein Verdächtiger mit einem Gullideckel die Scheibe des Parteibüros am Buntentorsteinweg einwarf. Durch alarmierte Einsatzkräfte konnte ein 49-jähriger Tatverdächtiger gestellt werden.

Der verhaltensauffällige Bremer wurde nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

