Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Altpapiercontainers

Northeim (ots)

Northeim 37154 Northeim, Wieterallee, Sonntag, 14.7.2019, 02.32 Uhr

NORTHEIM (hei) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 02.32 Uhr geriet auf dem Gelände eines Gesundheits- und Fitnesscenters in der Wieterallee ein mit Altpapier gefüllter Rollcontainer in Brand. Das Feuer griff weiterhin auf eine Restmülltonne über. Beide Müllbehältnisse wurden durch den Brand vollständig zerstört. Weiterhin wurde durch die Hitzeentwicklung ein dort abgestellter Pkw leicht beschädigt. Der Brand wurde durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Northeim gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2.000,- Euro. Der oder die Brandverursacher sind bislang unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-70050).

