POL-HB: Nr.: 0003--Mit Alkohol und Drogen gegen Laternenmast

Ort: Bremen-Schwachhausen, Bürgermeister-Spitta-Allee Zeit: 1.1.20, 10 Uhr

Ein offenbar betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender 34 Jahre alter Autofahrer verursachte am Neujahrsmorgen einen Verkehrsunfall in Schwachhausen. Dabei hinterließ er eine Spur der Verwüstung. Die Polizei zog seinen Führerschein ein.

Der 34-Jährige befuhr die Bürgermeister-Spitta-Allee in Richtung Schwachhauser Heerstraße mit vermutlich hoher Geschwindigkeit. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den SUV-Mazda und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen die Bordsteinkante, überfuhr diese und fuhr frontal auf einem dortigen Grünstreifen gegen einen Laternenmast. Anschließend schleuderte das Auto gegen einen Baum, drehte sich mehrfach und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem am Fahrbahnrand parkenden Wagen. Nach diesem Zusammenstoß kam der Mazda schließlich zum Stillstand. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Der stark nach Alkohol riechende Unfallverursacher war zunächst nicht ansprechbar und im Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte von Ersthelfern befreit werden und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Er stand vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, ein erster Drogentest verlief positiv. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Das Fahrzeug des 34-Jährigen wurde komplett zerstört und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

