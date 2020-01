Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0002--Einbrecher geschnappt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, Am Knick Zeit: 31.12.19, 4.40 Uhr

Die Polizei fasste in Blumenthal einen Einbrecher, der am frühen Silvestermorgen in ein Firmenbüro eingestiegen war. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Ein Nachbar hörte verdächtige Geräusche von einem Fabrikgelände an der Straße Am Knick und alarmierte die Polizei. Eine Streife stellte fest, dass ein Containerbüro einer Recyclingstation aufgebrochen worden war. Noch in Tatortnähe konnten Einsatzkräfte einen Verdächtigen nach kurzer Flucht stellen. Der 27-Jährige hatte einen Hubwagen mit einem Tresor bei sich. Der Safe stammte offensichtlich aus dem Einbruch. Der 27-Jährige führte ein Messer und Pfefferspray bei sich. Die Sachen wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, Ermittlungen gegen ihn wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

