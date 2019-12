Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0837: --Diebesgut dank aufmerksamer Anruferin sichergestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Knochenhauerstraße Zeit: 29.12.2019, 03:00 Uhr

Am Sonntagmorgen kam es in Bremen-Mitte zu einem Einbruch in ein Geschäft, bei dem mehrere hochwertige Jacken entwendet wurden. Durch den Hinweis einer aufmerksamen Anruferin fand die Polizei Teile der vermeintlichen Beute wieder.

Eine Polizeistreife entdeckte durch eine ausgelöste Alarmanlage gegen 03:00 Uhr einen Einbruch in der Knochenhauerstraße. Unbekannte Einbrecher waren in ein Bekleidungsgeschäft gelangt. Die Diebe nahmen mehrere hochwertige Jacken mit und verursachten damit einen hohen Schaden.

Gegen Mittag meldete sich eine aufmerksame Anruferin bei der Polizei. Sie gab Hinweise zu einer Personengruppe, die im Bereich Am Dobben vermeintliches Diebesgut auf der Straße verkaufen würde. Die schnell eintreffenden Polizisten stellten vor Ort neun Personen, drei Frauen und sechs Männer im Alter von 29 bis 57 Jahre fest. In einer Mülltonne befanden sich mehrere neuwertige Jacken mit Preisetiketten, die vermutlich aus dem Einbruch in der Knochenhauerstraße stammten. Die Bekleidungsstücke wurden vor Ort sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei zum Einbruch und zur Hehlerei dauern an.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Sonntag auffällige Beobachtungen im Bereich der Knochenhauerstraße gemacht oder kann weitere Hinweise zum Jackenverkauf im Bereich Am Dobben geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

