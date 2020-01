Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0004 --Schuss ins Gesicht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, Westerdeich Zeit: 31.12.19, 21.30 Uhr

Zwei Jugendliche gerieten am Silvesterabend in Woltmershausen in einen Streit, der dazu führte, dass ein 16-Jähriger seinem gleichaltrigen Kontrahenten mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht schoss.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Angreifer den Jungen auf einem Spielplatz am Westerdeich auf einen angeblich zurückliegenden Vorfall mit einer Silvesterrakete angesprochen haben. Ohne eine Antwort abzuwarten, schlug ihm der 16-Jährige ins Gesicht und schoss mit einer Schreckschusspistole auf kurzer Distanz in Richtung Kopf des Jugendlichen. Dieser erschien am Neujahrstag in Begleitung seines Vaters an einer Wache und zeigte den Vorfall nachträglich an. Der 16-Jährige hatte Gesichtsverletzungen und ließ sich später ambulant in einem Krankenhaus behandeln.

Die Ermittler suchten den Verdächtigen auf und erwirkten vom Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss. In der Wohnung fanden und beschlagnahmten die Polizisten die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole. Die weiteren Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

