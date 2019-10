Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B33 - Aufgefahren

Offenburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen auf der B 33 wurden drei Personen leicht verletzt. Der 19 Jahre alte Lenker eines Audi befuhr gegen 7:35 Uhr die Bundesstraße in Richtung Offenburg, als er auf Höhe einer Tankstelle verkehrsbedingt anhalten musste. Eine nachfolgende, 20 Jahre alte Ford-Lenkerin, erkannte dies mutmaßlich zu spät und prallte in das Heck des Audi. Hierbei wurden sowohl zwei Mitfahrerinnen im Ford als auch die Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Die Schadenshöhe an den beteiligten Fahrzeugen lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell